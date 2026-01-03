A defesa de Will Smith negou as acusações de assédio sexual feitas pelo violinista Brian King Joseph e classificou a ação como "falsa, infundada e irresponsável". Segundo o advogado do ator, todas as alegações serão contestadas na Justiça.\nO processo foi aberto em Los Angeles contra Smith e sua empresa, a Treyball Studios Management. O músico acusa o artista de assédio sexual, demissão indevida e retaliação, relacionados a uma turnê realizada em 2025.\nDe acordo com a ação, os episódios teriam ocorrido durante a turnê "Based on a True Story", após Joseph ser contratado para integrar a equipe musical. Ele afirma ter sido exposto a situações que considera de conotação sexual e intimidatória.\nO relato inclui um incidente em um hotel de Las Vegas, onde o violinista diz que alguém entrou em seu quarto sem autorização e deixou objetos e um bilhete com teor sexual, interpretados por ele como uma ameaça.