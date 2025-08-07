A equipe jurídica de Sean "Diddy" Combs voltou a acionar a Justiça norte-americana com um novo pedido de soltura.\nO rapper estaria enfrentando condições desumanas no Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, em Nova York. Em uma carta enviada ao juiz federal Arun Subramanian, o advogado Marc Agnifilo denuncia que P. Diddy tem recebido alimentos vencidos e até infestados por larvas. A informação é do Page Six, que teve acesso ao documento que inclui fotos anexadas como prova das alegações.\nA defesa também criticou os constantes lockdowns impostos pela unidade. O Centro de Detenção estaria restringindo severamente a circulação dos presos, segundo o advogado.\nFilme premiado do cinema brasileiro será exibido em Palmas com entrada gratuita\nConfira o horóscopo desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025