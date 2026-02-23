Depois de ser internado no Hugol, em Goiânia, o humorista Dedé Santana voltou aos palcos para se apresentar em espetáculo circense (Divulgação)\nO humorista Dedé Santa, de 89 anos, voltou a se apresentar nos palcos após ter sido internado em Goiânia, em função de um episódio de oscilação da pressão arterial. O artista publicou em seu perfil do Instagram o retorno ao espetáculo circense com temporada na capital goiana, ao lado do ginasta Diego Hypolito.\nDedé deu entrada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) na sexta-feira (20), após acordar indisposto. O seu encaminhamento, feito pela produção do espetáculo, para o hospital foi por precaução, para a realização de exames.\nRestos mortais dos Mamonas Assassinas serão exumados após 30 anos\n'Não fala do meu pai', dispara Ana Paula após provocação de Alberto Cowboy