O humorista Dedé Santana, de 89 anos, foi internado nesta sexta-feira (20), no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia, após passar mal. Ao POPULAR, a assessoria do artista disse que aguarda o resultado de exames. O eterno Trapalhão está na capital para apresentações de seu espetáculo circense, junto com ex-ginasta olímpico Diego Hypolito.\nÀ reportagem, a produção do espetáculo Abracadabra – Um Circo Musical disse que Dedé acordou indisposto e, por precaução, o produtor que o acompanha na turnê o encaminhou imediatamente para avaliação médica e realização de exames.\nÀ repórter g1, Michely Loures, a assessoria de Dedé informou que ele é hipertenso e nessa manhã teve uma oscilação na pressão arterial.\nSegundo o comunicado da produção, neste momento, ele passa por atendimento e aguarda os resultados para uma orientação mais precisa sobre seu quadro de saúde.