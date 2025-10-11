Débora Bloch foi a convidada do programa da Globo "Conversa com Bial" desta sexta-feira (10). No programa, a atriz comentou o sucesso do remake de Vale Tudo e o desafio de interpretar Odete Roitman, uma das vilãs mais emblemáticas da TV brasileira.\nBloch destacou as novas nuances da personagem na adaptação escrita por Manuela Dias. "Acho que a Manuela trouxe um empoderamento para a mulher de 60 anos que é muito interessante, e isso muda completamente a ideia do envelhecer", afirmou.\nA atriz comentou sobre as novas camadas de crueldade e sexualidade que a personagem ganhou na adaptação.\n"Na vida real, acho que ela deveria ser julgada, condenada e punida. Mas, no melodrama, a novela precisa da catarse de assassinar a vilã", disse ao ser questionada sobre qual deveria ser o destino de Odete.\nLucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos