Praça dos Girassóis, no centro da capital (Adilvan Nogueira/Governo do Tocantins)\nCom 571 mil metros quadrados, a Praça dos Girassóis é a maior praça da América Latina e a segunda maior do mundo, sendo superada apenas pela Praça Merdeka, que fica em Jacarta, na Indonésia. Além disso, ela abriga os três poderes tocantinenses e painéis representativos das etnias indígenas do Tocantins.\nConforme dados históricos, a Praça dos Girassóis começou a ser construída em 18 de outubro de 1999 e contou com 800 operários trabalhando para erguer o cartão-postal de Palmas. Ela foi inaugurada no dia 7 de setembro de 2000, com algumas obras ainda em andamento, mas foi um momento comemorado com emoção.\nConfira abaixo a lista e detalhes dos monumentos e prédios que existem na praça:\nPalácio Araguaia\nPalácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, sede do Poder Executivo do Tocantins (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)