Desde que assumiram o namoro em outubro deste ano, a cantora Ana Castela e o cantor Zé Felipe compartilharam momentos especiais, que vão de passeios em feira até o primeiro Natal em família, com direito a brinquedos infláveis, missa e bingo.
Na última semana, no primeiro Natal do casal, a família de Ana Castela viajou a Goiânia para celebrar junto com os parentes de Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. Estiveram presentes Poliana, esposa de Leonardo, os pais de Ana Castela, os filhos de Zé Felipe e Virginia e João Guilherme, filho mais novo de Leonardo.
Nas redes sociais, os familiares compartilharam fotos e vídeos mostrando como foi o encontro das duas famílias sertanejas.