-HENRIQUE EMOCIONA E FALA DE ESPIRITUALIDADE (1.3455504)\nMesmo acostumado a arrastar multidões pelos maiores palcos do país, o cantor Henrique, da dupla com Juliano, protagonizou um momento atípico de introspecção e profunda conexão com a plateia na noite de sexta-feira (11), durante o festival Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba (SP). Debaixo de chuva intensa e diante de uma arena lotada, o sertanejo nascido no sul do Tocantins interrompeu o roteiro musical para abrir o coração sobre a exaustão da rotina, espiritualidade e o sentimento de gratidão pela reviravolta na história de sua família.\nHabitualmente reservado quanto à intimidade e à vida pessoal, o artista fez um relato sincero sobre momentos em que a pressão do cotidiano cobra um preço emocional.\nÀs vezes a gente está no corre-corre do dia a dia, meio no escuro, né? Sentindo um certo vazio, questionando o porquê você faz as coisas que faz, e faz do jeito que você faz. Sente às vezes que está distante de Deus e precisa da presença Dele", desabafou Henrique ao microfone.