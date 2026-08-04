-VIDEO_CARAMELO_SAMU (1.3440489)\nO médico Marco Antônio Santux, coordenador-geral do Samu de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, justificou a decisão da equipe de permitir que um cachorro vira-lata caramelo acompanhasse o dono dentro da ambulância durante um atendimento (assista acima).\nEntendemos que cuidar vai muito além de só atender alguém. A equipe usou o bom senso e achou melhor fazer o transporte acompanhado do cachorrinho", destacou Santux em entrevista ao POPULAR.\nO caso aconteceu no último sábado (1º), quando o Samu foi acionado para socorrer um homem caído em via pública. Ao chegarem, os socorristas encontraram o cão ao lado do dono. Como não havia familiares ou conhecidos no local para assumir a guarda do animal, a equipe decidiu abrir uma exceção para não separar os dois.\nO cachorro estava bem tranquilo, não era feroz. A equipe atendeu o paciente e, na hora de colocá-lo na viatura, o cãozinho já subiu e deitou ali ao lado dele", relatou o médico.