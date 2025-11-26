A natureza do amor está de volta às telas. A segunda temporada de Crush Animal estreia nesta sexta-feira (28), às 18h30, no canal por assinatura Multishow e no Globoplay, pelo plano premium, trazendo novas dinâmicas, curiosidades sobre o reino animal e muitas risadas. Sob o comando de Monique Alfradique e Pedro Ottoni, o game show promete despertar os instintos mais selvagens dos solteiros em busca da sua alma gêmea.\n“Estou muito animada com a nova temporada de Crush Animal. A energia no estúdio estava deliciosa e os participantes se jogaram sem medo, do jeito que o programa pede. Acho incrível ver como o humor e o clima lúdico do universo animal ajudam a quebrar o gelo e revelar conexões de verdade. Foi uma experiência divertida demais, e tenho certeza de que o público vai sentir essa vibração”, afirma Monique.