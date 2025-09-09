Time de Futsal de Veteranos de Taquaruçu (Arquivo pessoal/Alberto Sobrinho Florentino Costa)\nNo dia 10 de janeiro de 1994, um grupo de amigos apaixonados por futsal – Dr. Walter, Sr. Joaquim, Bonfim e Batista Rego – decidiu fundar o Time de Futsal de Veteranos de Taquaruçu. A proposta era simples, mas duradoura: praticar esporte, fortalecer amizades e promover a integração social.\nAo longo desses 29 anos, apenas quatro coordenadores conduziram o time: Dr. Walter, Nilmar Máximo, Sr. Burlingtonite (Sr. Joaquim) e, atualmente, eu que vos escrevo Alberto Sobrinho Florentino Costa, popular Bertim. Para manter a organização e garantir o bom convívio, foi criado um Regulamento Geral, aprovado pelos atletas, que segue sendo cumprido à risca.\nRegras e organização\nA participação é exclusiva para atletas da lista oficial. Os jogos duram 15 minutos, com a primeira partida formada pelos 10 primeiros a entrarem no ginásio e escolha dos times feita pelos goleiros. É obrigatório o uso do uniforme oficial: colete azul/vermelho e short preto.