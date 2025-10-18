São quase meio-dia. Me permito o luxo de sentar em um banco, afastada de todos. O vento sopra forte, mas o calor insiste em ficar. Enquanto o movimento segue, cada um correndo para seus compromissos, eu abro o aplicativo de música e coloco Primeiros Erros, do Capital Inicial.\nMeu eu adolescente tem sido agraciado nos últimos dias com essa discografia na voz do Dinho Ouro Preto. E os pensamentos ganham asas quando ouço:\n[…] Se um dia eu pudesse ver\nMeu passado inteiro\nE fizesse parar de chover\nNos primeiros erros, oh […]”\nLembro exatamente da primeira vez que escutei essa música: tinha 16 anos. Foi durante uma aula ao lado de um amigo ouvindo as músicas “do momento”, até que chegou essa. Ele, com a voz grave, disse: “Essa banda é boa, você precisa ouvir! Olha isso!”\nEntre passos e vozes\nOs saudosos 30 anos