Neste texto não apresento evidências científicas nem construo percursos argumentativos fundamentados na literatura especializada. Compartilho resultados de observações e vivências perceptíveis a pessoas sensíveis para registrar experiências a fim de reelaborá-las na escrita que se deseja próxima à literária. Nesse sentido, trago questionamentos aos leitores e possíveis respostas às perguntas elaboradas: que significados podem ser atribuídos ao sorriso? Que efeitos provoca o sorriso? Que consequências provoca a ausência do sorriso? Qual é o valor do sorriso?\nAinda que desejemos estar sempre felizes e acreditemos falsamente que seja possível usufruir de um estado permanente de felicidade, a vida é constituída por altos e baixos, os quais podem ser sinalizados por expressões faciais. Em situações desse tipo, o sorriso pode ser o indício da alegria gozada, mas ainda pode esconder a tristeza ocultada, aliviando o incômodo sentido. Em uma situação marcante da vida, uma estudante falou para mim, em meu local de trabalho, numa universidade pública, que eu deveria sorrir sempre porque fico mais bonito sorrindo.