A caminhonete passou cheia de homens na caçamba. Comecei a filmar, pois achei bizarra a cena nos tempos atuais. Ao perceberem, alguns sorriram, outros acenaram e teve aqueles que viraram o rosto (direito deles). Estávamos numa rua movimentada da cidade, um ponto turístico importante. Os homens\neram trabalhadores da prefeitura transportados num veículo público.\nJá no trabalho, compartilhamos a cena com os colegas. A ideia era propor uma reflexão sobre as práticas do município. Mas nem deu tempo. Um deles, ainda muito jovem, disse sem pestanejar: “Mas sempre foi assim!”. Seguimos a conversa pontuando sobre a evolução das leis e a necessidade da segurança no trânsito e os mecanismos de fiscalização que deveriam funcionar. O papel e\na responsabilidade do município também. A resenha foi breve, pois o costume pesou mais que os argumentos.