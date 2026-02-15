Há quase uma semana meus pensamentos vão e voltam em torno da tragédia em Itumbiara. Um caso extremo que marcou não apenas aquela cidade, mas um país inteiro que, diariamente, noticia mais um episódio de violência contra a mulher.\nÉ sempre “mais um caso”.\nAté que deixa de ser número e vira espelho.\nEm meus 31 anos, vez ou outra escuto o relato de uma amiga que desconfiou do namorado e foi chamada de louca. Outra que pediu carona para não chegar sozinha em casa. Outra que saiu de um relacionamento abusivo e ainda carrega culpas que nunca foram dela. Outra que tem medo de amar por causa de algo horrível que viveu na adolescência.\nSão histórias diferentes com o mesmo pano de fundo: medo.\nNão posso me ausentar dessa estatística silenciosa. Também carrego em mim marcas de antigos relacionamentos que, embora nunca tenham levantado a mão, feriram profundamente minha mente. Há violências que não deixam hematomas, mas deixam cicatrizes invisíveis que, vez ou outra, reaparecem.