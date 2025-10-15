Hoje, ao celebrar uma data especial, volto o olhar para dentro de mim — para o Eu Professor que habita meus dias, meus sonhos e minhas lutas.\nSer professor é mais do que exercer uma profissão; é carregar no coração o compromisso de semear saberes e esperanças, mesmo quando o solo parece árido.\nO Eu Professor nasce todos os dias quando encontro nos olhos dos meus alunos a curiosidade, a dúvida, o brilho de quem descobre algo novo. É nesse instante que percebo que ensinar também é aprender, e que a sala de aula é um espaço de trocas, de afetos e de construção conjunta.\nHá dias de cansaço, sim. Dias em que o peso das responsabilidades parece maior que a recompensa. Mas é justamente nesses momentos que o Eu Professor se fortalece — porque entende que educar é um ato de fé: fé nas pessoas, na transformação e no poder libertador do conhecimento.