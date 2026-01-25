Todo palácio tem portas. Algumas se abrem para cerimônias, outras para crises. E há aquelas que se fecham com força suficiente para ecoar na história política. No Tocantins, a porta que se fechou foi a do Palácio Araguaia, e do lado de fora ficou o vice-governador Laurez Moreira, expulso do centro do poder como se fosse um intruso em terra que ajudou a governar.\nA cena é simbólica. O vice figura constitucionalmente eleito para dividir responsabilidades e sucessão, transformou-se em persona non grata. O governador Wanderley Barbosa governa agora com o silêncio do antigo aliado e o ruído de uma crise institucional que se anuncia não apenas nos corredores do poder, mas nos bastidores da política tocantinense.\nNão é novidade. A República brasileira foi erguida sobre pactos frágeis e vice-presidências desconfortáveis. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto inauguraram essa tradição logo no nascimento do regime: aliados na proclamação, estranhos na governabilidade. Quando Deodoro caiu, Floriano assumiu sob contestação, inaugurando a idéia de que o vice, muitas vezes, é mais sucessor do que parceiro.