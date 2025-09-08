Chácara Tranquilidade, onde o patriarca morava e se reunia com os netos, em Monte do Carmo (Arquivo pessoal/Vaneça Rodrigues Lopes)\nNo dia 07 (domingo), nos despedimos de Josias, nosso amado avô, pai e amigo. Aos 93 anos, ele nos deixou, mas a sua história, marcada pela força e resiliência, viverá para sempre em nossos corações.\nNascido e criado no Piauí, a sua vida foi uma jornada de luta e superação. Deixou sua terra natal em busca de uma vida melhor, e encontrou no campo a sua morada e o seu sustento. A terra, que ele trabalhou com tanto afinco, e o gado, que ele cuidou com dedicação( as vezes com ignorância) não eram apenas o seu ganha-pão; eram a sua paixão.\nVô Josias era um homem de poucos rodeios, teimoso e sistemático, mas também de uma força inabalável. Resistiu aos desafios da vida com a teimosia de um guerreiro e a resiliência de quem sabe que a vida é feita de ciclos. Ele não aceitava ajuda, não por orgulho, mas por uma profunda convicção de que não queria ser um peso para ninguém. Ele partiu como viveu: caminhando com as próprias pernas, até o último dia.