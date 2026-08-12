Há um pensamento revolucionário de Paulo Freire que sempre se tentou confinar aos muros das universidades e aos debates políticos, mas que, na verdade, pulsa com a precisão de um relógio no chão da vida cotidiana. Ele dizia que não existe saber mais ou saber menos; o que existem são saberes diferentes. Longe das teses acadêmicas, essa máxima ganha uma nitidez cirúrgica quando aplicada aos labirintos do afeto e da convivência humana. O erro de quem tenta decifrar a dinâmica das relações é ignorar que, para além do ruído da vaidade e da ilusão do domínio, existe uma inteligência prática e silenciosa — um saber de sedução, autonomia e autodefesa que rege o jogo social há séculos.\nEssa percepção não nasce do ressentimento, mas da vivência e do olhar atento. Para quem cresceu cercado pela sensibilidade feminina, atravessou quatro décadas de observação e carrega a bagagem dos próprios afetos, o teatro das relações humanas raramente é um mistério. A gente aprende vendo e sentindo: em qualquer arranjo de afeto, a vida gira sob engrenagens sutis, e o não dito em uma mesa de bar conta histórias antigas. Frequentemente, quem assume a conta ou estufa o peito achando que tem o controle da noite está apenas cumprindo um roteiro ingênuo. Do outro lado, com maestria e discrição, preserva-se a autonomia e o domínio da própria narrativa. Não se trata de uma regra de gênero ou de orientação, mas de papéis em uma dança social universal que, convenhamos, é legítima, estratégica e admirável.