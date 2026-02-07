Carrego comigo uma facilidade perigosa para o encantamento. Não escolho qualquer pessoa, pois o coração exige certa nobreza antes de abrir a guarda. O problema reside na intensidade com que mergulho. Quando percebo, já habito o outro. Acredito em conexões de outras existências e enxergo destinos onde existem apenas encontros casuais.\nMinha última desilusão deixou uma marca profunda e queria esquecer, mas isso a memória não deixa. O romance durou apenas um trimestre, um tempo ínfimo diante da vida, mas vasto o suficiente para um estrago real. Em noventa dias, projetei um futuro inteiro. Fiz planos, desenhei rotinas e depositei minha esperança em um solo que nunca ofereceu firmeza.\nA cegueira voluntária conduziu meus passos. A outra pessoa emitiu avisos constantes de que a solidez não fazia parte do seu roteiro. Houve silêncios que preferi ignorar e uma distância emocional que batizei de mistério. Escolhi não ver a verdade para manter viva a fantasia de um amor predestinado.