A farda camufla o homem e revela o monstro que a autoridade mal exercida desperta. No asfalto quente ou no corredor gelado da delegacia, o distintivo brilha como um sol que cega a justiça e queima a dignidade de quem cruza o seu caminho. A violência surge antes do primeiro soco, manifesta no olhar de desprezo e na palavra que chicoteia o cidadão comum.\nO caso da policial que disparou contra o peito de outra mulher é o retrato fiel dessa engrenagem de poder descontrolado. Um esbarrão banal no retrovisor da viatura serviu de desculpa para o cano da arma cuspir fogo e interromper uma vida. O Estado, que deveria oferecer o escudo da proteção, entregou a bala da execução em nome de um ego ferido, provando que a brutalidade também veste saia.\nEssa truculência não escolhe apenas um alvo; ela se espalha por toda a estrutura do sistema punitivo atual. Do agente civil ao policial penal, a mentalidade de guerra transforma a sociedade em um campo de batalha permanente e cruel. A lei vira um detalhe irrelevante quando o punho de ferro decide quem merece respeito ou quem deve sofrer.