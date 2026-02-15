Em ritmo de Copa do Mundo, a internet foi impactada com a notícia das indicações a quatro categorias ao Oscar do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura como ator principal. Eu, como qualquer brasileiro que gosta de ver sua nação sendo reconhecida, seja lá em qual arte for, comemorei, mas também, como uma grande apaixonada e entusiasta do cinema mundial, me emocionei. Afinal, o Brasil tem grandes talentos e nomes que podem concorrer com os gigantes estrangeiros facilmente e isso é um fato!\nE, com toda essa movimentação de comemorações e felicidade em que a internet se encontrava, de repente fui surpreendida por uma voz que - tirando-me da concentração da tela do meu celular - me impactou profundamente.\nNeste cenário, é preciso explicar que eu estava sentada na recepção do meu dentista, aguardando atendimento. Portanto, não foi de livre e espontânea vontade que ouvi a conversa das pessoas na clínica, que falavam abertamente, em alto e bom tom! Eu não sou fofoqueira, embora aproveite uma boa dose de notícias factuais de pessoas desconhecidas - afinal, quem não?