O século XXI chegou com a promessa de ruptura. O pensador japonês Daisaku Ikeda, líder budista, educador, poeta e defensor da paz, afirmou que o século XXI seria o século das mulheres. A frase ecoa como marco histórico e como expectativa. As mulheres assumiram espaços, cargos, decisões. A independência deixou de ser exceção e virou regra.\nNa rua, muitas exibem firmeza. Discurso alinhado, postura ereta, autonomia como bandeira. O mundo ouviu durante séculos que elas deveriam baixar a cabeça. Agora a cabeça se mantém alta. Isso não é detalhe, é transformação social.\nSó que o coração humano não cabe em slogan. A mesma pessoa que enfrenta estruturas pode desejar colo. A mesma que fala em igualdade pode querer cuidado. Força não anula carência. Independência não elimina vontade de ser escolhida com delicadeza.