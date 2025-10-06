José Wilson Siqueira Campos (Cedoc/GJC)\nCoincidências e revelações...\nHá exatamente 28 anos, numa manhã de um dia ensolarado de setembro, eu o amigo Hélio Junqueira, administrador, empresário, realizador espírita em Goiás, recém chegado ao Tocantins, fomos de carro levar Meire Aguiar, uma ilustre espírita goiana, já falecida, conhecida pelos seus dons de psicografia, para conhecer o então governador do Estado José Wilson Siqueira Campos. Siqueira, católico praticante, devoto de Padre Cícero, sempre teve interesse por coisas da espiritualidade.\nMeire, mulher simples, cheia de vitalidade e muito vivaz e bastante solicitada pelas pessoas que ocorriam ao centro espírita que ela frequentava na cidade goiana de Trindade, terra dos romeiros do Divino Espírito Santo, à busca de mensagens de amigos e parentes desencarnados. Ela, convidada por amigos, estava chegando em Palmas com seus filhos para morar.