Os textos que tenho escrito para esta seção de opinião tematizam cenas da universidade ou do magistério. Isso é reflexo de meu mundo profissional, com o qual tenho familiaridade e onde passo parte significativa de minha vida. Sempre trago recortes de experiências que acredito serem proveitosas para os leitores. Desta vez, apresento uma temática diferente: compartilho o que denomino de desafio dos gêneros, enfrentado por pessoas solitárias ainda que, por vezes, conectadas digitalmente e desejosas por construir laços afetivos, conforme é possível constatar num rápido acesso a diferentes redes sociais na internet.\nNo esforço de ampliar a qualidade de vida e meu campo de circulação social, antes bastante restrito ao mundo do trabalho na universidade, tenho praticado alguns esportes, dentre os quais a corrida de rua, atividade bastante aderida pela população na atualidade em função principalmente da preservação da saúde mental. O desafio dos gêneros ocorreu em uma dessas corridas de rua de que tenho participado pelas imensas avenidas da capital tocantinense. Em meus três anos dessa prática, aprendi a correr sozinho, mesmo mantendo-me desejoso por companhia.