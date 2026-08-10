Primeira Turma de Jornalistas Formados no Tocantins - Heróis da Resistência (Arquivo pessoal/Andréa Collet)\nNo dia 10 de agosto de 2001, a primeira turma de jornalistas formados no estado do Tocantins colava grau. Uma cerimônia grandiosa para os padrões da capital da época, organizada com muito esmero pela comissão de formatura, foi realizada no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Em homenagem a um dos jornalistas pioneiros do estado, desde a época do então Norte goiano, os estudantes escolheram Otávio Barros como Patrono, de quem hoje guardamos saudade.\nAquele momento não era uma simples comemoração. Era um marco da vitória resultante de muita luta, garra e engajamento. Com estrutura precária, falta de laboratórios e a proposta de uma formação holística, sobre os acadêmicos pairava a incerteza se todo aquele esforço seria validado pelo MEC (Ministério da Educação). Dito e feito! Esse currículo, generalista demais, precisou ser ajustado para passar pelo crivo legal. Havia mobilização de alunos, professores e da coordenação para o curso dar certo.