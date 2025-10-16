É noite, e hoje decidi sentar no banco do parque. Olho o lago, escuto as vozes que se cruzam, sinto a brisa de outubro e espero a lua, que parece se esconder depois da chuva.\nA música toca no celular. À minha direita, dois amigos discutem política — falam da movimentação dos deputados na Câmara dos Deputados e a movimentação da escala 6X1. À esquerda, duas amigas riem alto enquanto comentam as cartas sobre o futuro de um relacionamento. Na minha frente, um casal passeia com o cachorro, entre carícias e sorrisos, tentando acalmar a euforia do bichano.\nAo redor, há quem corra, quem caminhe, quem pedale, quem venda comida, quem apresente trabalhos da faculdade. O parque é um retrato de idas e vindas.\nEu, porém, sigo parada. Observo os outros como se, nos olhos deles, pudesse encontrar respostas para as dores que carrego. A vida também anda pesada por aí, leitor? Por aqui, tem sido assim. Sinto falta da confiança que me habitava há alguns dias. Falta conversar comigo mesma sem precisar esconder lágrimas.