Enquanto sigo olhando a janela do carro no caminho depois do trabalho, vejo, a uma certa distância, um grupo de mulheres e crianças sentadas com boa empolgação debaixo de uma mangueira. A poucos metros, um senhorzinho vem trazendo uma garrafa de café azul e alguns copos.\nÉ claro que, na pressa do tempo, não consigo ouvir direito do que falam, mas dá pra perceber, mesmo de longe, que entre bancos, cadeiras e gente sentada no meio-fio, a alegria toma conta daquele hábito.\nE é em segundos que volto às memórias e percebo que assim, desse jeitinho mesmo, eu fui criada.\nA cadeira vinha de dentro de casa, o banco vinha da cozinha, alguém puxava um tamborete esquecido no canto, outros traziam tapetes, e a hora “finita” dava espaço pras mazelas da vida. Começava no preço do arroz, passava pela lembrança de um parente que já se foi, relembrava a filha de fulano, quem casou, quem foi embora… parava num “tu lembra daquele dia?” e, quando a gente via, já estava rindo alto de uma coisa que doeu muito na época.