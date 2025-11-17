Belém do Pará se prepara para receber a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A cidade ganha obras, promessas e discursos de líderes que desembarcam com a missão — ao menos no papel — de discutir o futuro do planeta. Mas, entre anúncios de sustentabilidade ee camarotes climatizados, paira uma pergunta incômoda: estamos diante de um marco ambiental ou de um espetáculo de ostentaçãos capitalista?\nNas avenidas recém-asfaltadas e nas propagandas que anunciam uma Amazônia “de todos”, o verde aparece em tudo — nos outdoors, nas roupas, nos discursos oficiais. O problema é que, muitas vezes, esse verde é apenas de tinta e marketing. O discurso ambiental tem se tornado um produto, e a palavra “sustentabilidade” parece mais um selo de prestígio do que um compromisso real com o planeta.