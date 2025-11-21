Na véspera do feriado da Proclamação da República, caminhei até o restaurante que eu frequentava quase sem pensar, como quem repete um hábito antigo. Entrei, cumprimentei o atendente e perguntei se a casa abriria no fim de semana. Ele respondeu que aos sábados costuma funcionar, mas que, por cair num feriado, talvez encerrasse as atividades. A informação já bastava, mas ele seguiu adiante, como quem não consegue guardar a própria opinião dentro da boca.\nComentou, com certa impaciência, que ainda existia “aquele negócio inventado de feriado”, e que isso atrapalhava a rotina do comércio. Engoli a frase, me sentei e aguardei a marmita. O silêncio, naquele momento, pareceu mais seguro do que qualquer tentativa de diálogo.\nEnquanto esperava, chegou outro cliente. Um rapaz jovem, branco, cabelo liso, óculos discretos, fala quase sussurrada. O atendente imediatamente puxou conversa, elogiou o visual, disse que ele estava diferente, que a mudança combinava. Um gesto simpático à primeira vista, mas carregado do tipo de comparação que escorrega para o abismo.