Para ela, a indiferença não doía menos do que um tapa. Não havia mais diálogos. Ele ficava isolado, sempre a evitava. Naquele dia, como se não bastassem as humilhações a que a submetia, acusou-a de infidelidade.\nEla se sentiu medíocre, sentiu vergonha. Pediu-lhe explicações, provas do que acabara de dizer. Ele simplesmente afirmou que não tinha nada a falar, que ela sabia muito bem de tudo. Ela olhou para ele, com firmeza:\n— Peço a nossa separação. Não posso mais.\nEle permaneceu calado. Provavelmente, ela falou por falar, por estresse — pensou ele.\nEla, já com roupa de domingo, segurou o filho pelas mãos e foi à missa, à procura de um alento que a confortasse diante daqueles dias tenebrosos.\nEle continuou sentado onde estava, atrás de uma mesa, com sua frieza fúnebre, olhando para uma xícara de café morno. Pouco mais tarde, ela voltou. Reafirmou o que dissera horas antes: