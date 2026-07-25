Depois de uma semana intensa em que retomei o trabalho após uma temporada de férias, eis que me pego aqui, sentada na sala de casa, refletindo sobre as milhares de demandas que passaram pela minha mente e pela minha frente nesta última semana.\nE, sem querer, enquanto refletia sobre algumas delas, eu me vi lembrando também de alguns rostos que passaram por mim durante esses últimos dias.\nEu me lembro da senhora da limpeza, que contou sobre as dificuldades que tem tido para pegar o ônibus de madrugada nesse período de férias. Eu me lembro de uma acadêmica me contando que finalmente estava tudo certo para a formatura que vai acontecer nos próximos dias. Eu me lembro de uma conversa com uma amiga falando sobre as boas lembranças que ela guarda da época da faculdade. Também me lembro da minha mãe contando como foi o dia dela e de um pedido inesperado que a mãe de um amigo meu fez.