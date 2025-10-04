Era uma manhã ensolarada, daquelas que fazem a cidade acordar com preguiça e curiosidade ao mesmo tempo. Eu estava na cozinha, tentando decifrar um bilhete que minha tia havia me deixado:\nHoje teremos Anis, Tia!”.\nConfesso que fiquei intrigado. Primeiro, pensei em “anis”, aquela semente aromática que minha avó usava para fazer chá. Depois, olhei de novo e percebi que podia ser “Anistia”, afinal, minha tia tinha um humor muito peculiar e gostava de trocadilhos.\nCheguei à sala com o bilhete na mão, procurando respostas nos olhos da minha tia. Ela, com seu sorriso enigmático, apenas disse:\n— Você vai ver.\nEm instantes, a mesa estava posta: copos cheios de um licor transparente e aromático. Ah, era anis mesmo! Mas como resistir à associação com “anistia”? A palavra me veio à mente de forma quase poética: perdão, esquecimento, liberdade... e ali estava eu, brindando a minha própria liberdade com um gole de anis, rindo sozinha das coincidências da vida.