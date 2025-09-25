Setembro nos recebe sempre com sol a pino, flores no caminho e cores no ar. Mais do que a vida ao redor, tudo coloriu aqui dentro porque você chegou. Se primavera é renovação, sua chegada trouxe mais vida à nossa família. Se com o nascimento de um bebê nasce também um pai e uma mãe, renascemos todos com seu sorriso sem dentes, mãozinha pra cima ao dormir e o olho esmagado pelas bochechas.\nNosso compositor conterrâneo canta que o sol de primavera abre as janelas do peito. E nesses corações tão cansados abriu-se um espaço ainda desconhecido, de um amor que nenhum livro ou poesia é capaz de expressar. Seu nome de anjo nos eleva. Não pela santidade, porque sabemos bem de nossa condição humana e consequentemente imperfeita, mas é no seu olhar ingênuo, esperançoso e puro que a gente encontra a paz mesmo sendo 18h de segunda-feira chuvosa no centro da capital. Porque é só lembrar da sua mãozinha segurando firme a nossa que entendemos que a vida pode ser (e é) muito mais do que está lá fora, mas é o que somos aqui dentro.