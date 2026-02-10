O sol já está alto no céu quando saio de casa por volta das nove horas. As ruas não guardam mais o silêncio da madrugada, pois o burburinho da cidade em pleno funcionamento dita o compasso da jornada que começa agora.\nEu planejo mentalmente a estrutura da edição e observo o movimento frenético das notícias que, a essa hora, ocupam o topo das páginas. Cruzo a porta da redação e o primeiro ato é o café preto, forte e sem açúcar, que serve como combustível necessário para enfrentar o calor das decisões que já fervem.\nAs janelas do navegador abrem uma a uma assim que assumo meu posto de editor e revelam manchetes que testam minha capacidade de síntese. É o teatro cotidiano da informação, onde o relógio corre mais rápido para quem precisa filtrar o essencial em meio ao excesso de dados.\nNo canto da tela, um texto enviado por um colaborador traz uma crônica com uma calma invejável e ignora o caos dos alertas que pulsam no sistema. Para ele, as palavras não são apenas métricas de alcance, mas fatias de vida que merecem leitura e edição sem a tirania da urgência.