Certa manhã, ao acordar de sonhos inquietos, Gregor Samsa se viu em sua cama metamorfoseado num imenso inseto." A Metamorfose, Franz Kafka\nDizem que somente tolos fazem promessas, e quem o faz precisa cumprir. Fiz o compromisso (sim, uma promessa, mas eu adoro eufemismos) de ler 30 livros esse ano até a data do meu aniversário, na qual faço 30 anos. A proposta seria ler novos livros e também revisitar alguns que li no passado, mas já esquecidos, devido a necessidade de desocupar espaço na memória para novos armazenamentos.\nO escolhido da vez: A Metarmofose, de Franz Kafka. A história? Serei breve: um homem acorda transmutado em inseto. E a partir dessa mudança fisionômica, se torna um fardo para a família.\nMas seria inseto mesmo? Kafka morreu jovem e não explicou esse surrealismo. Leitores do mundo inteiro questionam até hoje se Samsa tornou-se uma barata mesmo ou foi apenas um jogo de palavras e traduções pelo mundo que manifestam a metamorfose de um homem útil em alguém inservível. Um inútil, em outras palavras (tudo bem, eu poderia ter simplificado, porém li Saramago nos últimos dias, então não me julguem).