Certos encontros dispensam preâmbulos e se resolvem na urgência bonita do desejo. Chega-se a um passeio despretensioso carregando a bagagem acumulada dos recomeços, das histórias mal encerradas e das conversas inacabadas, sem antever a entrega reservada para aquelas poucas horas de olhar atento. Entre risos e confissões cruzadas, os minutos ganham o ritmo suspenso das raras afinidades.\nHá uma beleza sutil em reconhecer no outro o mesmo cansaço das velhas amarras e a mesma sede de vida. Na pele e no discurso, o alinhamento ganha a leveza de quem sabe exatamente o valor de um refúgio em meio à rotina. Os relógios parecem perder a pressa no instante em que as trajetórias encontram uma sintonia perfeita, alheia a qualquer interferência do mundo exterior.\nMulher de fibra e passo firme, ela carrega nos gestos a altivez de quem recusa o papel de mera coadjuvante da própria história. Da conversa madura sobre o passado à partilha de projetos futuros, desenha-se a figura de quem encara o cotidiano com coragem e liberdade. O encanto ultrapassa o magnetismo visual, revelando aquela atração rara que só acontece quando a inteligência e a vontade se reconhecem no mesmo tom.