São quase 12h de um dia comum na vida do CLT ansioso por almoço e, diferente dos últimos dias, hoje em especial eu sigo aqui apaixonada pelas canções do Kid Abelha. Já ouvi o acústico, os clássicos da banda, e tudo isso retornou ao meu espaço após o anúncio de uma turnê especial — aquela em que garanti meu ingresso poucos minutos depois da liberação.\nO mais cômico é que, enquanto ouço Paula Toller cantar “uuuuh, eu quero você como eu quero”, minhas memórias — sim, esse é o termo correto, e eu aprendi essa pequena magia no curso de Psicologia que comecei este ano — começam a se organizar dentro de mim. Mas voltando… me vi, sem querer, naquela acadêmica da Universidade Federal do Tocantins, que usava saia longa, brincos de hippie e, mesmo sem saber de muita coisa da vida, vivia bons momentos.