Hoje é segunda-feira, primeiro dia do mês de dezembro, e acredito que na sua família alguém já esteja pensando nas programações e nos alimentos para a ceia natalina. Nos shoppings e ruas comerciais, tudo agora é vermelho — brilhoso, intenso — e tem como fundo musical o Jingle Bells, que todo mundo sabe de “cor e salteado”.\nA cor vermelha tem vivido bem em meio aos pensamentos que possuo diariamente. Até porque o vermelho, como podemos classificar, representa a base para a paleta de alimentos no marketing, chama a atenção das pessoas para as campanhas de doação de sangue e marca as páginas policiais nas redes sociais e jornalísticas quando o assunto é um crime.\nCaso você não saiba, querido leitor, as páginas palmenses tiveram — e ainda seguem tendo — este tom por conta de um caso ocorrido no último sábado. Talvez você me diga que o nome seja Danilo, o jogador do Flamengo que marcou a história do time com mais um título, mas eu digo que não.