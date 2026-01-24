Na noite desta sexta-feira (23), os participantes foram surpreendidos pela dinâmica da caixa surpresa.\nSarah abriu a primeira caixa e teve o poder de vetar alguém na formação de paredão do domingo (25). Ela escolheu Jonas para abrir a segunda caixa e ele acabou vetado da próxima prova do líder.\nJonas escolheu Ana Paula para abrir a próxima caixa. Ela ganhou o poder de ter seu voto duplicado na próxima formação de paredão.\nBabu Santana é o líder da semana em BBB 26\nAlberto Cowboy veta Leandro da festa do líder do BBB 26\nBBB: Edílson conta que apresentou música 'Fui Fiel' a Gusttavo Lima no camarim da Dança dos Famosos\nAna Paula escolheu Alberto Cowboy para abrir a quarta caixa e ele escolheu Brigido para abrir a quinta caixa. Ambos não tiveram as instruções das caixas reveladas em público.\nChamados ao confessionário, Cowboy e Brigido tiveram de escolher em conjunto uma pessoa para mandar para o paredão. Eles escolheram emparedar Leandro.