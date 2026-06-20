Um encontro entre a cantora Juliana Cavalheiro, que faz apresentações em homenagem a Marília Mendonça, e Mariana Brandão, conhecida pela semelhança física com a artista, emocionou fãs nas redes sociais. As duas apareceram juntas em um vídeo publicado por Dona Ruth, mãe da sertaneja.\nNa gravação, Dona Ruth comentou que mantém uma relação de respeito com as duas e afirmou que ambas sempre buscaram autorização e diálogo com a família antes de desenvolver trabalhos ligados à imagem de Marília.\nJuliana destacou que a intenção sempre foi homenagear a cantora.\n"A gente sempre respeitou o legado da Marília e principalmente a família. A gente faz tudo com muito amor, com muito carinho, para levar esse legado lindo da rainha", afirmou.\nJá Mariana contou que também procurou a família antes de iniciar as apresentações caracterizada como a artista.