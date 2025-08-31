-Propaganda inusitada de Corretora de Imóvel (1.3306455)\nA corretora Aline Lino Alicer, de 31 anos, resolveu inovar na propaganda de imóveis e chamou atenção nas redes sociais ao anunciar um "terreno 2x1 com acabamento em mármore ou granito" no cemitério. O imóvel, segundo ela, é ideal para marido infiel.\nSe você tem um marido que gosta de curtir fotos de mulheres de biquíni e gosta de mandar 'foguinho' no direct, eu tenho o imóvel ideal pra você: em um terreno 2x1 com acabamento em mármore ou granito. Aqui você vai poder descansar sem estresse e com segurança 24h", diz no vídeo.\nAline usa as redes sociais diariamente para divulgar imóveis residenciais e lotes disponíveis em Gurupi e na região sul do estado.\nApós prender a atenção da audiência com os 'benefícios' do terreno no cemitério e o fundo musical de tensão, o vídeo continua com o anúncio real de um sobrado à venda. A estratégia rendeu mais de 13,3 mil visualizações até esta segunda-feira (25).