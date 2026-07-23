A NOBREZA DO AMOR\nJanuário incentiva Tonho a viver seu amor com Lúcia/Alika. José pede que Geralda abrigue Malungo por uma noite, e Onildo se apresenta ao homem. Mirinho pressiona Manoel para falar bem de seu trabalho no banco diante de Casemiro. Manoel disfarça quando Ana Maria o questiona sobre a reação de Fortunato ao seu namoro. Alika comenta com Niara sua desconfiança de Malungo. Chinua conta a Akin, Ladisa e Dumi sobre a escolha de Jendal por Binta como sua nova rainha. Binta sonda Jendal sobre Alika. Malungo mostra a marca de sua lealdade a José e Cayman. Graça intercede junto a Marta em nome de Virgínia. Tonho propõe se casar com Alika.\nCORAÇÃO ACELERADO\nZilá tem uma crise de ciúmes e acusa Janete de assassina no meio do restaurante, enquanto Talita registra. Ronei afirma que o rancor de Zilá em relação a Janete pode colocar tudo a perder. Alaorzinho apoia Janete. Naiane reclama com Zilá por seu descontrole. Zuzu consulta Nora sobre Alaor, sem saber que está enganada sobre seu estado de saúde, e Cinara grava a conversa das duas. João Raul comemora com Luan a assinatura de seu contrato com Juliano. Ronei ameaça Juliano a fim de sabotar João Raul. Palhares se encanta com as atitudes de Cinara. Malvino, Agenor e Vilma não gostam quando Laurinha afirma que aceitará fazer uma turnê de shows. João Raul desconfia quando Juliano encerra o contrato. Eduarda descobre que Valéria reatou com Nelson. Xavier extorque Zilá.