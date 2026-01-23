Êta Mundo Melhor!\nEstela presta homenagens a Míriam, e todos a apoiam. Anabela se incomoda em nnao poder revelar que Míriam era na verdade sua avó. Asdrúbal se irrita com Sabiá por ter perdido a certidão de batismo de Samir. Há uma passagem de tempo. Zulma comemora com Zenaide a conquista do documento que oficializa a adoção de Samir por ela. Candinho, Celso e Araújo vibram com a reconstrução da fábrica. Manoela faz uma confissão íntima a Lúcio. Estela discute com Túlio por conta de Celso. Lourival comemora o sucesso de Doris River. Candinho não gosta de saber que Dita pode viajar com Lourival. Margarida revela a Olímpia que é Adamo. Anabela se nega a chamar Estela de mãe. As crianças escondem o documento de adoção de Samir, e Zulma as questiona.\nCoração Acelerado\nJoão Raul e Agrado ficam juntos. Zilá discute com Janete, que deixa escapar que encontrou Alaorzinho. Zilá lembra de seu passado com Janete, e de como fez a irmã acreditar que tirou a vida de Jean Carlos. João Raul e Agrado comemoram estarem juntos. Naiane segue sua campanha contra Agrado na internet. Nora expulsa Cinara de sua casa. Esteban se impressiona com o novo visual de Naiane. Zilá constata que Agrado é prima de Naiane. Cinara lembra do encontro de Zilá com Jean Carlos.