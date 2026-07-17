A NOBREZA DO AMOR\nDumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha\nCORAÇÃO ACELERADO\nRonei lembra João Raul sobre a multa para rescindir seu contrato, e Walmir se desespera. Alaorzinho aprova a declaração pública de amor de Gael para Naiane. Eva repara na cordialidade de Zilá. Laurinha elogia Esteban. Naiane fica aflita com a exposição de sua vida feita por Gael. Alaorzinho aconselha Naiane a ouvir seu coração em relação a Gael. Bará tenta se aproximar de Talita. Ronei maldiz João Raul para Talita. João Raul afirma a Agrado que não cederá às provocações de Ronei. Eva e Vânia têm um encontro. Agenor e Vilma não compreendem a atitude de Laurinha. Naiane assume seu amor por Gael. Agrado e João Raul fazem uma viagem secreta.