A NOBREZA DO AMOR\nJendal desconfia de que Kênia está sendo influenciada por alguém contra ele. Onildo constata que a febre de Tonho cedeu. Alika e Niara disfarçam quando Caetana comenta sobre Tonho ter chamado o nome da princesa. Carrapato deixa Barro Preto. Salma se desespera com o estado de saúde de Tonho, e Fátima repreende a filha. Mirinho provoca Lúcia/Alika. Bartô procura Viriato com um pedido inusitado. Manoel beija Ana Maria e afirma que a pedirá em namoro para sua família. Jendal deduz que Kênia continua seu romance com Dumi, e exige que Pascoal flagre a princesa. Onildo anuncia que Tonho passará por uma nova cirurgia. MIrinho sabota o medicamento de Tonho.\nCORAÇÃO ACELERADO\nZilá se reafirma como presidente. Naiane se incomoda com as publicidades que Ronei lhe destina. Palhares e Cinara sofrem os efeitos das ervas ingeridas. Eduarda grava música com Leandro, ele se abre com ela. Eduarda diz que precisa conversar com Agrado. Naiane e Bará armam juntos, e João Raul suspeita dos dois.