A Nobreza do Amor\nDumi consegue fugir, e Kênia humilha Pascoal. José presenteia Teresa e Alika com uma máquina de costura para o ateliê. Mirinho confronta Virgínia sobre o motivo de Diógenes tê-la punido. Belmira revela a Diógenes a atitude de Virgínia contra Viriato. Diógenes resgata Virgínia na casa de Graça e avisa à filha que ela será punida com rigor. Malungo se aproxima do porto de Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que o rapaz não poderá dançar na festa de São Pedro. Diógenes anuncia que Virgínia deverá ajudar o padre Viriato com os trabalhos da igreja. Pascoal encontra Ladisa. Jendal liberta Kênia para despistar suas pretendentes a noiva, mas ameaça a filha.\nCoração Acelerado\nLeandro pressiona Xavier a contar a verdade sobre o ocorrido com sua mãe no passado, mas o rapaz o despista. Luan e Walmir se preocupam com a decisão de João Raul de enfrentar Ronei na Justiça. Alaorzinho alerta Janete sobre a presença de Zilá. Zilá pensa em Alaorzinho. Palhares convence Cinara a se mudar para a casa de Nora e ajudar a avó. João Raul convida Leandro para ser seu produtor musical. Gael surpreende Naiane, que se rende aos encantos do moço. Walmir ameaça Ronei para defender João Raul. Naiane se sente traída ao saber que Zilá prestigiará o lançamento do disco de Agrado e Eduarda. Alaor confronta Leandro por ter procurado Xavier.