Um amor proibido, ambição e um perigoso jogo de poder estão prestes a invadir a tela do seu celular. Estreia nesta terça-feira (16), Então é Amor?, a nova novelinha original Globoplay criada por Gustavo Reiz, com direção de Marcelo Zambelli e produção da Formata. Gravada no formato vertical e com episódios dinâmicos de até 2 minutos, a trama promete prender o público logo no primeiro momento com um romance clássico cercado por obstáculos e vilões dispostos a tudo para conseguir o que querem.\nDe acordo com o diretor Marcelo Zambelli, o público pode esperar uma narrativa cirúrgica: “Não tem lugar para barriga ou para histórias paralelas, é uma trama só, com ganchos a cada um minuto e meio”. O autor Gustavo Reiz afirma que o foco da trama está no peso das relações humanas: “Os personagens apresentam mais camadas, os conflitos familiares são mais aprofundados. O microdrama traz uma densidade dramática com mais elementos”, observa.