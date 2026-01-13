O cantor mirim goiano Rafael Rara, de 13 anos, é um dos protagonistas da novela ‘Coração Acelerado’, da TV Globo, que estreou na segunda-feira (13). Rafael, que já dividiu palco com o cantor Leonardo em 2024, canta desde os três anos de idade e nasceu com o dom para a música, segundo a mãe, Lúbia Fernandes.\nEm entrevista ao g1, Lúbia contou que o filho é um menino alegre e gosta do estilo sertanejo raiz. Ele toca violão, mas se interessa por todos os instrumentos musicais.\nO estilo dele é o sertanejo raiz, o sertanejo antigo, mas ele é fã da música em geral. Gosta de música popular e de todos os estilos, está sempre ouvindo de tudo”, disse.\nNatural de Goiânia, Rafael tem um irmão de 16 anos, Lucas Fernandes, que o apoia na carreira musical.\nAo g1, Lúbia disse que o cantor Rafael tem uma rotina de estudos bem tranquila e neste ano inicia uma nova fase na escola, o Ensino Médio. Ela contou que o filho é organizado e consegue conciliar a escola e a música.