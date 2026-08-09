-Galeria (1.3442042)\nHá caminhos em Goiás em que a viagem começa antes mesmo da chegada. O passo a passo revela paisagens, histórias e diferentes formas de se relacionar com o território. É nesse universo que se encontram o Caminho de Cora Coralina e o Caminho dos Veadeiros, dois percursos goianos que integram a lista de trilhas de longo curso do Ministério do Turismo.\nEm meio ao Cerrado, cada um revela uma face diferente de Goiás. No Caminho de Cora Coralina, a paisagem se mistura à memória e à literatura da poeta goiana. No Caminho dos Veadeiros, a caminhada conduz por cenários da Chapada dos Veadeiros, em uma imersão na natureza e na biodiversidade da região.\nEsses percursos fazem parte de uma rede que se estende por todo o país. Segundo a pasta, o Brasil conta atualmente com 205 trilhas de longo curso. Espalhadas por diferentes regiões, elas atravessam áreas naturais, comunidades, manifestações culturais e patrimônios históricos, transformando o trajeto em uma maneira de descobrir o lugar por onde se passa.